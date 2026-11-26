26. 11. 202639 minut
David Vaníček: Dcery vědí, že bez ženy by se nenarodily. Ale naše rodina není sociální konstrukt
Tekutá společnost #34: Polovina dua Dva tátové o náhradním mateřství, právní nejistotě stejnopohlavních rodičů, dcerách, které nemají nést tíhu cizí netolerance, a o tom, proč se rozhodl veřejně parodovat politiky
Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na webu Respektu a v mobilní aplikaci Respekt. Dále také na Spotify, v Apple Podcastech a na YouTube.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série