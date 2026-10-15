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15. 10. 202638 minut

Štěpán Javůrek: Paralela mezi Sudety a ruskou agresí je obrovská. Mám strach, že to prožijeme znovu

Tekutá společnost #28: Se spisovatelem a cestovatelem o jeho nové knize, historickém strachu v Sudetech, kouzlu Krušných hor, stavu občanské společnosti a radosti z prvního dítěte

Barbora Kroužková
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Tekutá společnost #28: Hostem podcastu Barbory Kroužkové byl spisovatel Štěpán Javůrek. Mluvil o své nové knize Ve stínu jeřabiny, historickém strachu v Sudetech, vnímání ruské agrese, lidské malosti i obraně občanské společnosti před totalitou. Proč se stále rád toulá po Krušných horách a jak ho hory učí vnitřnímu klidu? Jak důležitá je odvaha přiznat vlastní selhání a jak mu život změnilo narození syna?

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Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

• Respektu: https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost a v mobilní aplikaci Respekt

• Spotify: https://open.spotify.com/show/4ozoQdrXPXo7WYKIIh9rMD 

• Apple Podcastech: https://podcasts.apple.com/us/podcast/tekuta-spolecnost/id1888505574

• YouTube: https://www.youtube.com/respekt⁠

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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