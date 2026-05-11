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5. 11. 202640 minut

Klára Šimáčková Laurenčíková: Přístup vlády k médiím a lidským právům připomíná mafiánské chování

Tekutá společnost #31: S bývalou vládní zmocněnkyní o rozmetání lidskoprávních agend, odchodu ze státních služeb, dětství v Mostě, zranitelnosti a osekání inkluze

Barbora Kroužková
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Do podcastu Barbory Kroužkové přišla bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Mluvila o rychlém rozbití lidskoprávních odborů, nočním hlasování o veřejnoprávních médiích i nápadech na osekání inkluze. Otevřeně vzpomínala na dětství v Mostě, zmínila zranitelnost po odchodu z funkce i to, proč skutečná odolnost neznamená tvrdost, ale schopnost vypustit emoce a umět se zasmát.

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