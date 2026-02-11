2. 11. 20261 hodina 31 minut
Proč se politika mění v boj proti kultuře a menšinám?
Respektování s Erikem Taberym, Silvií Lauder, Jánem Markošem a Kateřinou Šedou v Brně
Záznam z nové série debat Respektu, která se každý měsíc věnuje tématům rezonujícím ve společnosti. 21. 10. 2026, Brno. Hosté: Erik Tabery, Silvie Lauder, Ján Markoš, Kateřina Šedá, moderuje: Barbora Kroužková
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