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2. 11. 20261 hodina 31 minut

Proč se politika mění v boj proti kultuře a menšinám?

Respektování s Erikem Taberym, Silvií Lauder, Jánem Markošem a Kateřinou Šedou v Brně

Barbora Kroužková
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Záznam z nové série debat Respektu, která se každý měsíc věnuje tématům rezonujícím ve společnosti. 21. 10. 2026, Brno. Hosté: Erik Tabery, Silvie Lauder, Ján Markoš, Kateřina Šedá, moderuje: Barbora Kroužková

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