30. 10. 20261 hodina 11 minut
Babišova radikalizace polila živou vodou opozici i občanskou společnost
Vládneme, nerušit #84: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Česko se po nočním hlasování o koncesionářských poplatcích, po komunálních a také senátních volbách mění. Lidé vycházejí do ulic, k protestům se přidávají další a další instituce. Vyhovuje situace opozici, nebo je vláda vlastně spokojená, protože na konfliktu může vydělat? O tom si na Inspiračním fóru v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
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Vládneme, nerušit
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