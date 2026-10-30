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30. 10. 20261 hodina 11 minut

Babišova radikalizace polila živou vodou opozici i občanskou společnost

Vládneme, nerušit #84: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka
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Česko se po nočním hlasování o koncesionářských poplatcích, po komunálních a také senátních volbách mění. Lidé vycházejí do ulic, k protestům se přidávají další a další instituce. Vyhovuje situace opozici, nebo je vláda vlastně spokojená, protože na konfliktu může vydělat? O tom si na Inspiračním fóru v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.

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