16. 10. 202649 minut
Komunální volby jako recept, jak porazit ANO. Zákulisí koaličních jednání ve velkých městech
Vládneme, nerušit #82: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Uplynul týden od komunálních voleb, na řadě míst už je o novém vedení radnic jasno, někde - jako třeba v Praze, v Brně nebo v Ostravě - se ještě jedná. Jak do skládání koalic prostupuje celostátní politika? Probíhá v hnutí STAN generační střet? A v čem je pro celostátní opozici inspirací Ústí nad Labem? Proč někde hnutí ANO vadí a jinde ne? O tom je Vládneme, nerušit #82 s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou, kteří vyrazili do terénu sledovat povolební jednání.
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