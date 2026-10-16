0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
16. 10. 202649 minut

Komunální volby jako recept, jak porazit ANO. Zákulisí koaličních jednání ve velkých městech

Vládneme, nerušit #82: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Uplynul týden od komunálních voleb, na řadě míst už je o novém vedení radnic jasno, někde - jako třeba v Praze, v Brně nebo v Ostravě - se ještě jedná. Jak do skládání koalic prostupuje celostátní politika? Probíhá v hnutí STAN generační střet? A v čem je pro celostátní opozici inspirací Ústí nad Labem? Proč někde hnutí ANO vadí a jinde ne? O tom je Vládneme, nerušit #82 s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou, kteří vyrazili do terénu sledovat povolební jednání.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

88 článků
88 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články