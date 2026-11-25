Návrat do ráje. Jsou ženské komunity soužitím budoucnosti?
Ženy XYZ #72: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Na italské Sardinii existuje vesnice, v níž se nezvyklé množství žen dožívá sta a více let. Jedním z možných vysvětlení je sesterská pospolitost a množství času, které tráví společně - stejně jako pohyb v tamním kopcovitém terénu. Jinde ve světě jsou celé ženské vesnice, které vznikly původně jako útočiště pro oběti domácího násilí nebo nucených sňatků. Jde konkrétně o keňskou Umoju a syrskou Jinwar. Ve feministickém podcastu Ženy XYZ se o těchto ženských enklávách bavily redaktorky Clara Zanga a Markéta Plíhalová.
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Podcast je součástí série
Ženy XYZ
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