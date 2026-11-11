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11. 11. 20261 hodina 2 minuty

Jsou ženy emočně inteligentnější od přírody? Nebo jim nic jiného nezbývá?

Ženy XYZ #70: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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Ženy pečují, organizují, udržují vztahy. Je to kvůli tomu, že jsou přirozeně emočně inteligentnější než muži? Takhle jednoduché to není. Data sice vyšší emoční inteligenci u žen prokazují, není to však důsledkem jejich vrozených či magických schopností, ale rozdílným způsobem socializace. Chlapečci tradičně vztek projevit můžou, brečet ale ne. U holčiček přesně naopak. Důsledky můžeme vidět v častém vyhoření žen či vyšší míře sebevražd mužů. Je potřeba být emočně inteligentní v korporátních vedoucích pozicích? A jak může zvyšování emoční inteligence přispět k vyšší odolnosti společnosti? Metaanalýzu Americké psychologické asociace (APA) v novém díle feministického podcastu Ženy XYZ probírají redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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