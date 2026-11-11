Jsou ženy emočně inteligentnější od přírody? Nebo jim nic jiného nezbývá?
Ženy XYZ #70: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženy pečují, organizují, udržují vztahy. Je to kvůli tomu, že jsou přirozeně emočně inteligentnější než muži? Takhle jednoduché to není. Data sice vyšší emoční inteligenci u žen prokazují, není to však důsledkem jejich vrozených či magických schopností, ale rozdílným způsobem socializace. Chlapečci tradičně vztek projevit můžou, brečet ale ne. U holčiček přesně naopak. Důsledky můžeme vidět v častém vyhoření žen či vyšší míře sebevražd mužů. Je potřeba být emočně inteligentní v korporátních vedoucích pozicích? A jak může zvyšování emoční inteligence přispět k vyšší odolnosti společnosti? Metaanalýzu Americké psychologické asociace (APA) v novém díle feministického podcastu Ženy XYZ probírají redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
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