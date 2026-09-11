Emise stále rostou a teplota stoupá. Co může změnit klimatická konference OSN v Turecku?
S analytičkou Romanou Jungwirth Březovskou o mezinárodních snaze chránit klima a konferenci COP31 v Antalyi v režii Turecka a Austrálie. Moderuje Štěpán Sedláček.
Posledních dvanáct let bylo – rok po roce – nejteplejších v historii měření, přičemž poslední čtyři roky zaujímají první čtyři příčky. Globální průměrná teplota u zemského povrchu byla v období od ledna do září 2026 přibližně o 1,47 °C vyšší než v době před průmyslovou revolucí. Vyplývá to z aktualizované zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu klimatu, kde se také uvádí, že koncetrace tří klíčových skleníkových plynů v atmosféře - uxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) dosahuje rekordní úrovně.
Vědci dokument představili na světové klimatické konferenci OSN, která dnes začala v turecké Antalyi. O co půjde na dalším výročním summitu? ?ůžou zástupci z více než 190 zemí světa najít shodu na ochraně klimatu navzdory odchodu USA od jednacího stolu a různým posunům a krizím na mezinárodní scéně, které nepřejí další spolupráci? A s čím na summit jedou vyjednavači z EU včetně Česka? Nejen o tom mluví analytička Romana Jungwirth Březovská z AMO, která jednání na COP sleduje, ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.
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