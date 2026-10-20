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20. 10. 202622 minut

Nevděčná doprava i ženy, které se umějí domluvit. Kdo povede Prahu, Brno a Ostravu?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou a Kristýnou Jelínkovou

Eva Soukeníková
Petr Hlaváček Autor: Milan Jaroš
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Povolební vyjednávání pokračují. V Praze si zřejmě vítězní Starostové a druzí Spolu přiberou třetího koaličního partnera. Nabídku v pondělí dostali Piráti. „Vypadá to, že nabídka bude složitá na přijmutí. Piráti mají priority v otázce bydlení, tam se do velké míry shodnou se Starosty, o něco méně se Spolu. V současné době to vyhodnotit je složité. Víme skoro jistě, že by neměli mít dopravu,“ říká v podcastu Filip Zelenka. Čeká se ale ještě na schůzku hnutí STAN s Prahou sobě.

Mezitím v Brně už to vypadá na finální dohodu. „V úterý zástupci pěti subjektů oznámili, že vytváří koalici, smlouvu chtějí podepsat v pátek. V uplynulých dvou týdnech se diskutovali už o programu,“ shrnuje Kristýna Jelínková. Kdo v druhém největším českém městě složí koalici? A jaký příběh se odehrál v Ostravě?

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