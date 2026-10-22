0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
22. 10. 202623 minut

Supervolební víkend. Bulhaři, Srbové, Izraelci a Brazilci mohou nasměrovat svět

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Eva Soukeníková
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

V příštích několika dnech nás čekají parlamentní i prezidentské volby hned v několika evropských i mimoevropských zemích - prezidenta si bude vybírat Bulharsko a Brazílie a parlament Srbsko a Izrael. „Například Benjamina Netanjahua přímo podpořil americký prezident Donald Trump. To je poprvé, kdy americký prezident vstoupil aktivně do izraelských voleb. A Netanjahu toho v kampani využívá,“ říká v podcastu Dominika Perlínová. Jak? A o co se hraje v Bulharsku, Srbsku a Brazílii?

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

527 článků
527 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články