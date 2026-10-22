22. 10. 202623 minut
Supervolební víkend. Bulhaři, Srbové, Izraelci a Brazilci mohou nasměrovat svět
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
V příštích několika dnech nás čekají parlamentní i prezidentské volby hned v několika evropských i mimoevropských zemích - prezidenta si bude vybírat Bulharsko a Brazílie a parlament Srbsko a Izrael. „Například Benjamina Netanjahua přímo podpořil americký prezident Donald Trump. To je poprvé, kdy americký prezident vstoupil aktivně do izraelských voleb. A Netanjahu toho v kampani využívá,“ říká v podcastu Dominika Perlínová. Jak? A o co se hraje v Bulharsku, Srbsku a Brazílii?
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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