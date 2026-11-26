26. 11. 202625 minut
Reportéři na Ukrajině: Únava, poplachy i dopolední dron, který byl devatenáctileté ženě osudným
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem a Ondřejem Kundrou, kteří se připojili na dálku z Ukrajiny
Výtah Respektu: Prezidenti a premiéři unijních států se ve čtvrtek sešli na mimořádném summitu EU v Bruselu, kde mají jednat nejen o návrhu příštího víceletého rozpočtu, ale také o financování válkou zasažené Ukrajiny. V té jsou už druhým týdnem i reportéři Respektu Ondřej Kundra a Tomáš Brolík, kteří v nové epizodě popisují, kam Rusové v tyto dny nejvíce útočí, jak se země připravuje na zimu i jak Ukrajinci vnímají Česko pod vládou, která je nechce podporovat. Moderuje Zuzana Machálková.
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