Kauza Nvidia: Jako kdyby měl jaderný fyzik za studené války milenku z Moskvy. Přesto tech bros slaví
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Americká společnost Nvidia, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro AI a jednou z nejhodnotnějších firem na světě, má v čele zpět svého spoluzakladatele a generálního ředitele Jensena Huanga. Ten na všechny posty rezignoval minulý měsíc poté, co vyšlo najevo, že udržoval mimomanželský poměr se ženou, která je podezřelá ze spolupráce s čínskou rozvědkou. A nejen s ní. Jak vlivná je Nvidia ve světě byznysu a umělé inteligence? Proč se za Huanga postavil Donald Trump? Co nám to říká o kumulaci moci a o nepostihnutelnosti tzv. tech bros? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Dominika Perlínová.
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