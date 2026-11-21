21. 11. 202658 minut
Na co by se Philomena Cunk zeptala Oty Klempíře? A jaká bude zimní kulturní sezona?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- výběr nového představitele Jamese Bonda
- výběr nového vedení Národní galerie Praha
- přílohu Respektu Sezona s kulturními tipy na podzim a zimu
- nominace na hudební ceny Grammy
- obsazování českých hereček 50+
- komediální mockument Cunk on Cinema
- album usínání zpěvačky Marie April
- výstavu Vojtěcha Šůry Smích a sršení (Galerie Art Brut Praha)
- skeč Sister v pořadu Saturday Night Live
- setkání evropských kulturních časopisů Arts of Resistance (27. a 28. listopadu v pražském Vzletu), film Leea Chang-donga Possible Love (od 6. listopadu na Netflixu) a výstavu Michala Cihláře a Pablo de Saxe Potkat Mikimause (od 24. listopadu v Galerii Havelka)
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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