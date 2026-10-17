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17. 10. 202656 minut

Dá se kultura oddělit od politiky? A odváží se Klempíř do Jihlavy?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
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Tentokrát došlo na:

  • složení komise ministra kultury pro výběr nového vedení Národní galerie Praha 
  • změny v grantové politice ministerstva kultury
  • festival dokumentárních filmů Ji.hlava
  • stažení knih Sally Rooney z prodeje ve Velké Británii
  • plánované pokračování seriálu Girls (HBO)
  • seriál Lanterns (HBO)
  • album She´s the Best Troye Sivana
  • desku Große Liebe písničkářky Nichtseattle
  • rozhovor s legendou hnutí Fluxus Kenem Friedmanem
  • výstavu Dominiky Fišerové a Ondřeje Navrátila rada Hesperidek (Bold Gallery)
  • album Dopamine Chamber a chystaný pražský koncert kapely Fontaines DC (30. října ve Sportovní hale Fortuna), výstavy Anna Jagellonská (1503-1547). Královna na prahu nové doby (od 22. října ve Valdštejnské jízdárně NGP) a Design pro Václava Havla (od 21. října v Jízdárně Pražského hradu)
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Dělníci kultury

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