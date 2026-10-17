17. 10. 202656 minut
Dá se kultura oddělit od politiky? A odváží se Klempíř do Jihlavy?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- složení komise ministra kultury pro výběr nového vedení Národní galerie Praha
- změny v grantové politice ministerstva kultury
- festival dokumentárních filmů Ji.hlava
- stažení knih Sally Rooney z prodeje ve Velké Británii
- plánované pokračování seriálu Girls (HBO)
- seriál Lanterns (HBO)
- album She´s the Best Troye Sivana
- desku Große Liebe písničkářky Nichtseattle
- rozhovor s legendou hnutí Fluxus Kenem Friedmanem
- výstavu Dominiky Fišerové a Ondřeje Navrátila rada Hesperidek (Bold Gallery)
- album Dopamine Chamber a chystaný pražský koncert kapely Fontaines DC (30. října ve Sportovní hale Fortuna), výstavy Anna Jagellonská (1503-1547). Královna na prahu nové doby (od 22. října ve Valdštejnské jízdárně NGP) a Design pro Václava Havla (od 21. října v Jízdárně Pražského hradu)
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