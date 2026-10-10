10. 10. 202659 minut
Bere Oto Klempíř peníze od Hitlera? A měl by se Frankfurt přejmenovat na Strážnici nad Mohanem?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu, neúčasti ČT v soutěži Eurovize 2027 a dalším dění v kultuře
Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- problémy ministerstva kultury s přijetím nové státní kulturní politiky, naší účastí na knižním veletrhu ve Frankfurtu, vyhlášením divadelních Cen Thálie a výběrovým řízením na nové vedení NGP
- neúčast České televize v soutěži Eurovize 2027
- filmy Alejandra G. Iňárritua Digger a Cristiana Mungia Fjord
- pětadvacáté výročí přehrávače iPod
- výstavy Argus & Medusa: O naději v těžkých časech (DOX) a Siegfried Herz: Velké poledne (Trafo Gallery)
- rozhlasový seriál Kosatík: Rekonstrukce Dálkového výslechu (Čro Plus)
- knihy Mariany Enríquez Co nám oheň vzal a Tohle je moře (Host), Nory Bossong Náměstí Říšského kancléře (Argo) a Jaroslava Částky Pět kajícných (Argo)
- album These Killing Times písničkářky Emmy Ruth Rundle a její koncert v Paláci Akropolis (27. března 2027), román Daniela Kehlmanna Šálivá hra světla (Argo) a výstavu Rosťa Osička 70 – Obrazy (od 15. října v Galerii Lapidárium)
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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