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10. 10. 202659 minut

Bere Oto Klempíř peníze od Hitlera? A měl by se Frankfurt přejmenovat na Strážnici nad Mohanem?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu, neúčasti ČT v soutěži Eurovize 2027 a dalším dění v kultuře

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová
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Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • problémy ministerstva kultury s přijetím nové státní kulturní politiky, naší účastí na knižním veletrhu ve Frankfurtu, vyhlášením divadelních Cen Thálie a výběrovým řízením na nové vedení NGP 
  • neúčast České televize v soutěži Eurovize 2027
  • filmy Alejandra G. Iňárritua Digger a Cristiana Mungia Fjord
  • pětadvacáté výročí přehrávače iPod
  • výstavy Argus & Medusa: O naději v těžkých časech (DOX) a Siegfried Herz: Velké poledne (Trafo Gallery)
  • rozhlasový seriál Kosatík: Rekonstrukce Dálkového výslechu (Čro Plus)
  • knihy Mariany Enríquez Co nám oheň vzal a Tohle je moře (Host), Nory Bossong Náměstí Říšského kancléře (Argo) a Jaroslava Částky Pět kajícných (Argo)
  • album These Killing Times písničkářky Emmy Ruth Rundle a její koncert v Paláci Akropolis (27. března 2027), román Daniela Kehlmanna Šálivá hra světla (Argo) a výstavu Rosťa Osička 70 – Obrazy (od 15. října v Galerii Lapidárium)
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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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