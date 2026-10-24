24. 10. 20261 hodina 2 minuty
Jaké oběti žádá klempotaurus české kultury? A stane se z Oddílu B nový MOST!?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- divoké změny plánované ministerstvem kultury
- film Andreje Zvjaginceva Minotaur
- seriál Jana Prušinovského Oddíl B (OnePlay)
- knihy spisovatelky Ley Ypi Indignity: A Life Reimagined (Penguin Books) a kritičky Nathalie Olah Bad Taste (Dialogue Books)
- album Dopamine Chamber kapely Fontaines D.C.
- výstavy malíře Jana Knapa Okna do ráje (Arcidiecézní muzeum Olomouc) a Rajzovní deníky, mapy a průvodce – Ilustrátorstvo na cestách od renesance po současnost (Letohrádek Hvězda)
- mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (od 24. října) a výstavu Romana Košťála Voyer (od 29. října v Bold Gallery)
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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