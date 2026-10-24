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24. 10. 20261 hodina 2 minuty

Jaké oběti žádá klempotaurus české kultury? A stane se z Oddílu B nový MOST!?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
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Tentokrát došlo na:

  • divoké změny plánované ministerstvem kultury
  • film Andreje Zvjaginceva Minotaur
  • seriál Jana Prušinovského Oddíl B (OnePlay)
  • knihy spisovatelky Ley Ypi Indignity: A Life Reimagined (Penguin Books) a kritičky Nathalie Olah Bad Taste (Dialogue Books)
  • album Dopamine Chamber kapely Fontaines D.C.
  • výstavy malíře Jana Knapa Okna do ráje (Arcidiecézní muzeum Olomouc) a Rajzovní deníky, mapy a průvodce – Ilustrátorstvo na cestách od renesance po současnost (Letohrádek Hvězda)
  • mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (od 24. října) a výstavu Romana Košťála Voyer (od 29. října v Bold Gallery)
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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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