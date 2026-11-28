28. 11. 202655 minut
Jaké to bylo zahrát si v Procesu Pelicot? A vystřídá Klempíře Tomáš Rosický?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a mimořádně Silvie Lauder debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- scénické oratorium Proces Pelicot (Dejvické a Národní divadlo)
- nekonečný výběr nového vedení Národní galerie Praha
- facebookové statusy Ministerstva kultury
- třicáté výročí nejslavnějšího virtuálního mazlíčka Tamagoči
- album No Human Tongue Can Tell zpěvačky Radie Peat
- knihu Rebeccy Makkai Ohromní optimisti (Paseka)
- výstavu Anna jagellonská (1503-1547). Královna na prahu nové doby (Valdštejnská jízdárna NGP)
- knihu a výstavu Michala Cihláře a Pabla de Sax Potkat Mikimause
- křest knihy Vratislava Brabence Rorejs: Milostné dopisy jak psát (3. prosince Café Sladkovský), seriál Blade Runner 2099 (od 25. listopadu na Prime Video) a londýnské výstavy fotografií Nan Goldin a Williama Egglestona
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Podcast je součástí série