Evropané v Turecku převrhli jednací stoly. Skončil klimatický summit OSN v Turecku fiaskem?
S Janem Kalibou a Romanou Jungwirth Březovskou o konferenci COP31 v turecké Antalyi, kde se státy neshodly mimo jiné na odklonu od fosilních paliv, i o tom, proč země EU všichni nevnímají jako jednoznačně kladné hrdiny
Svět má za sebou několik rekordně horkých roků, jak vyplývá z hodnocení Světové meteorologické organizace (WMO). Ovšem při pohledu na stále rostoucí emise skleníkových plynů a související predikce můžou i dnešní teplotní rekordy brzy působit jako zlaté chladné časy; nemluvě o intenzitě dopadů v podobě extrémních projevů počasí, vln veder, sucha, požárů nebo tání ledovců a souvisejících náhlých a ničivých povodní, jako byly ty letošní v Nepálu. Dalo by se tedy čekat, že to podnítí státy světa, aby se domluvily na skutečných řešeních - a naplnění toho, na čem se dokázaly dohodnout před jedenácti lety v Paříži.
Klimatický summit v Turecku (COP31) ovšem skončil podle řady pozorovatelů fiaskem: jde podle nich o největší neúspěch od konference z roku 2009 v Kodani a teprve třetí COP bez shody na zastřešující dohodě. Další naopak vyzdvihují skutečnost, že Evropská unie spolu se skupinou států včetně Británie neustoupila Saúdské Arábii, Rusku a dalším zemím – a nepřistoupily na příliš kompromisní text dohody. Zástupci více než 190 zemí se neshodli na závěrech, které je třeba schválit jednomyslně. Konkrétně šlo především o odklon od fosilních paliv, který už přitom figuroval v závěrech COP28 v Dubaji.
Na druhou stranu, co čekat od mezinárodních jednání v situaci, kdy jsou OSN a multilaterální procesy podkopávány nejmocnějšími světovými hráči v čele s USA, které už podruhé odstoupily od Pařížské klimatické dohody a nepokrytě podporují další těžbu a využití fosilních paliv (i omezování rozvoje některých obnovitelných zdrojů). V době, kdy diplomaté hledali shodu na ochraně klimatu v Turecku, navíc prezidenti Číny, Spojených států a Ruska jednali v Šen-čenu a podle Bílého domu se mimo jiné shodli, že „tyto tři země plánují zvýšit výrobu a dodávky ropných produktů ve prospěch všech národů“.
Otázkou je, co tohle všechno znamená pro snahy omezit vědci dokumentované zahřívání planety, které už dnes pociťuje doslova každý. Jak jednání v turecké Antalyi a jejich výsledek čtou ti, kteří je mohli sledovat z první ruky? Kdo jsou poražení a kdo vítězové? Nejen o tom mluví analytička Romina Jungwirth Březovská z AMO a klimatický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba, kteří oba dění sledovali na místě. Ptal se Štěpán Sedláček.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série