24. 11. 202621 minut
Švarcsystém je jako kupící se nepořádek pod kobercem. Pomůže ho vládě prosadit opoziční ODS?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou
Výtah Respektu: Větší flexibilita, nebo legalizace švarcsystému? Už tento týden by mohl návrh ministerstva práce a sociálních věcí, kterého se celá debata týká, projít druhým čtením. Původně měla sněmovna řešit definici závislé práce, neboli zaměstnání, už v úterý, nakonec ale téma kvůli neshodám přesunula na čtvrtek. Jak švarcsystém funguje a pro koho je, nebo naopak není výhodný? Chce ho tedy vláda legalizovat, nebo nikoliv? A kdo by jí mohl změny prosadit, když to odmítá SPD? I o tom mluví v nové epizodě Filip Zelenka.
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Výtah Respektu
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