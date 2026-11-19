19. 11. 202623 minut
Ah sh*t, here we go again. Bude fenomén GTA 6 nejprodávanější hrou, která změní zábavní průmysl?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: Po třinácti letech čekání je venku nová hra Grand Theft Auto, známá pod zkratkou GTA 6. Jde o jednu z nejvýznamnějších událostí ve videoherním průmyslu. Mimo jiné i proto, že by mohlo jít o nejvýdělečnější hru vůbec. Proč je GTA takový fenomén? Proč se na hru čekalo tak dlouho? A proč by měla zajímat i ty, kteří se o hry běžně nezajímají? Nejen o tom mluví ve čtvrteční epizodě Magdaléna Fajtová.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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