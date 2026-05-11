USA utnou vojenskou pomoc Izraeli. Po Netanjahuovi jako by se mezitím slehla zem
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: Izraelský prezident Jicchak Herzog už druhým dnem jedná se stranami, které v uplynulých parlamentních volbách získaly mandáty. Nyní se čeká na to, koho pověří sestavením vlády. Ve středu každopádně hlava státu převzala oficiální výsledky, které zpochybňuje strana premiéra Benjamina Netanjahua s tím, že mohly být ovlivněny zásahem ze zahraničí. Týkat se to podle politiků z dosavadní vlády mělo arabských stran. Mají pro to nějaké důkazy? Jaká příští vláda je nejpravděpodobnější? A proč Spojené státy přestanou Izraeli poskytovat vojenskou pomoc a co to pro stát znamená? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Magdaléna Fajtová.
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