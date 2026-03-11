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3. 11. 20261 hodina 15 minut

Mezi holokaustem a kolonialismem. Bude Izrael nadále inspirací pro krajní pravici v Evropě i USA?

S politologem Pavlem Baršou o výsledku parlamentních voleb v Izraeli, české perspektivě na židovský stát i o tom, co je a není antisemitismus

Štěpán Sedláček
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Vláda premiéra Benjamina Netanjahua ztratila ve volbách většinu v parlamentu, i když jeho Likud a s ním spolupracující uskupení mají nejvíc mandátů – celkem 53 z celkových sto dvaceti. Volby do Knesetu tak skončily patem. Opoziční blok soustředěný kolem Gadiho Eisenkota má osmačtyřicet křesel, jazýčkem na vahách se tak mohou stát arabské strany, které ve volbách získaly devatenáct mandátů. Dá někdo z nich dohromady většinu? Čeká Izrael kabinet národní jednoty, arabské strany ve vládě nebo další volby? A jak výsledek prvních voleb od 7. října vyznívá z perspektivy Izraelsko-palestinského konfliktu? Nejen o tom mluví politický filosof a politolog Pavel Barša, který působí na FFUK a Filosofickém ústavu AV ČR. Také přibližuje, co si uvědomil při psaní své nové knihy Co je a co není antisemitismus?. I na to se pral Štěpán Sedláček v Zeitgeistu Týdeníku Respekt.

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