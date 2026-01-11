1. 11. 202612 minut
Těžký týden: Vstávat! Je 4:36!
Čtvrtý díl satirického pořadu. Sledujte každou neděli v 19 hodin
Slovenský pořad Ťažký týždeň, který už více než deset let glosuje politické a společenské dění s pomocí humoru, sarkasmu a nadsázky, nově zamířil také na českou politickou scénu. V exkluzivní spolupráci s Respektem nabízí pohled na dění u nás zpoza hranic.
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ℹ️ Těžký týden je satirický pořad. Názory a postoje v něm prezentované nemusí odrážet stanoviska redakce Respektu.
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Podcast je součástí série
Těžký týden
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