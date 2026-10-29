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29. 10. 202641 minut

Dominik Hašek: Putin je zrůda, zločinec a terorista zodpovědný za miliony zabitých a zmrzačených

Tekutá společnost #30: S bývalým hokejistou o odvaze veřejně vystupovat proti zločinům ruského prezidenta, kritice NHL, nutnosti nazývat věci pravými jmény i o výchově malých dětí

Barbora Kroužková
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Hostem podcastu Barbory Kroužkové byl Dominik Hašek. Vladimir Putin je podle něj zrůda, Donald Trump zrádce. Kde bere Dominik Hašek sílu a odvahu stavět se proti zlu? Proč by evropská i česká reprezentace měla v rétorice vůči Kremlu přitvrdit? Jak často ještě hraje hokej a jak zvládá výchovu malých dětí?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na webu Respektu a v mobilní aplikaci Respekt. Dále také na Spotify, v Apple Podcastech a na YouTube.

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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