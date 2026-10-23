23. 10. 202629 minut
Boj o ČT a ČRo začal nečekaně brzo. Poslanci mění program na víkend, opozice slibuje „oheň“
Vládneme, nerušit #83: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Ondřejem Kundrou a Františkem Trojanem
Vládní koalice odstartovala plnění jednoho z hlavních předvolebních slibů: zestátnit Českou televizi a Český rozhlas. Pro většinu opozičních, ale také vládních politiků k tomu překvapivě přistoupila v pátek a schválila noční i víkendové jednání. Jak zareaguje opozice? Věděl o zařazení bodu alespoň ministr kultury Oto Klempíř? O tom si povídají Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra a František Trojan v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit.
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
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