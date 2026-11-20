Češi vyšli do ulic. K čemu povede protestní podzim?
Vládneme, nerušit #87: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Evou Soukeníkovou a Filipem Zelenkou
V posledních týdnech se v Česku protestuje z různých důvodů – kvůli změně financování veřejnoprávních médií, proti setkání krajní pravice nebo z důvodů vývoje povolebních vyjednávání na některých radnicích. Jednotlivé protesty se ale od sebe vzájemně liší, mají jiné cíle i je doprovázejí rozdílné emoce. Jaké mohou mít výsledky? Co je limituje? A budou poslanci prosazovat změny pro postup policie v případě protidemonstrací? O tom se v novém díle podcastu Vládneme, nerušit baví Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a Filip Zelenka.
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