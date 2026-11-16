Hodí vláda po největší demonstraci od revoluce zpátečku, nebo je zrušení poplatků hotová věc?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Výtah Respektu: Demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek se v neděli na pražské Letné zúčastnilo kolem 400 tisíc lidí. Podle organizátorů to potvrdila i policie. Při takovém počtu šlo o největší shromáždění od roku 1989. Největším tématem sice byla nezávislost veřejnoprávních médií a tlak na vládní koalici, aby nerušila koncesionářské poplatky, objevovaly se ale i jiné problémy, které demonstrující trápí. Jak na to zareagovali vládní politici a političky? Skutečně je šance, že by vláda návrh na změnu financování ČT a ČRo stáhla? A co bude v Česku dál, když to touto demonstrací nekončí? V pondělní epizodě vše shrnuje František Trojan.
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