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Když se bo(u)ří kultura
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12. 11. 202641 minut

Bára Stárek: Kdyby vláda sloužila jen svým voličům, nebude společnost držet při sobě

Tekutá společnost #32: S ředitelkou nevládní organizace Díky, že můžem o letošních oslavách 17. listopadu, úspěšné sbírce pro Korzo Národní, osobním nasazení a odolnosti vůči výpadům politiků i čerpání sil na horách a spokojeném manželství

Barbora Kroužková
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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

34 článků
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