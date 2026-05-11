12. 11. 202641 minut
Bára Stárek: Kdyby vláda sloužila jen svým voličům, nebude společnost držet při sobě
Tekutá společnost #32: S ředitelkou nevládní organizace Díky, že můžem o letošních oslavách 17. listopadu, úspěšné sbírce pro Korzo Národní, osobním nasazení a odolnosti vůči výpadům politiků i čerpání sil na horách a spokojeném manželství
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Podcast je součástí série
Tekutá společnost
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