11. 11. 202621 minut
Putin na frontě nepostupuje. Ve velkých ukrajinských městech proto v zimě chystá civilní teror
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou
Výtah Respektu: Zatímco světová diplomacie testuje možnosti jednání o podpoře Ukrajiny a ukončení ruské agrese od formátu G7 po schůzky ve Spojených arabských emirátech, česká politika vysílá smíšené signály. Karel Havlíček sice právě jedná přímo na Ukrajině, ale na klíčovém spojeneckém cvičení v Polsku chybíme. Jak si to vysvětlit? Co vyplynulo z dalších jednání? V čem je unikátní Dánsko a jaká zima čeká Ukrajinu? I to se dozvíte ve středeční epizodě s Ondřejem Kundrou.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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