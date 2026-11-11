0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se bo(u)ří kultura
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
11. 11. 202621 minut

Putin na frontě nepostupuje. Ve velkých ukrajinských městech proto v zimě chystá civilní teror

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Výtah Respektu: Zatímco světová diplomacie testuje možnosti jednání o podpoře Ukrajiny a ukončení ruské agrese od formátu G7 po schůzky ve Spojených arabských emirátech, česká politika vysílá smíšené signály. Karel Havlíček sice právě jedná přímo na Ukrajině, ale na klíčovém spojeneckém cvičení v Polsku chybíme. Jak si to vysvětlit? Co vyplynulo z dalších jednání? V čem je unikátní Dánsko a jaká zima čeká Ukrajinu? I to se dozvíte ve středeční epizodě s Ondřejem Kundrou.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

537 článků
537 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články