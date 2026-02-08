Když se bo(u)ří kultura
Ministr Klempíř dokázal nemožné. Sjednotil uměleckou scénu
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Není to pouze strach o tajemný výdobytek zvaný nezávislost
Marek Švehla
Protesty proti vládě pohání nedůvěra, že to Babiš myslí s touto zemí dobře
Martin M. Šimečka: Tragická slepota Roberta Fica
Martin M. Šimečka, Denník N
Premiérovy geopolitické představy jsou v troskách, ale on si to odmítá přiznat
Co by našemu zaostávání řekli mimozemšťané
Martin Uhlíř
Evropská kosmonautika je závislá na Elonu Muskovi a nezdá se, že jí to vadí
Ta otázka se opět vrací: proč jsme promrhali miliardy z EU?
Eva Soukeníková
Odpověď je třeba hledat u Petra Fialy, a hlavně u Andreje Babiše
Téma
Politika
Zahraničí
Modrá tsunami proměnila Ameriku. Kongres přebírají demokraté
Dominika Perlínová
Trumpovi se jeho vládnutí na další dva roky komplikuje, zahraniční politika ale zůstává v jeho rukou
The Atlantic: Naprosto odmítnutý Trump
Jonathan Lemire, The Atlantic
Prezident řekl voličům, ať si představí, že na volebních lístcích je jeho jméno. Poslechli ho
Estonský premiér: Vůči Rusku se řídíme heslem „nebát se a být připraven“
Ondřej Kundra
S Kristenem Michalem o tom, jak zbavit Vladimira Putina kyslíku, na kterém fungují jeho válečnické touhy
Česko
Společnost
Boj o Krkonoše: Motoristy dosazený ředitel KRNAP místo vize rozjel čistky
Petr Horký
Co se děje v nejstarším národním parku, jemuž ubývají peníze i zkušení lidé
Ruské hokejisty tady nechceme, shoduje se Česko. Ale jak to zařídit?
Marek Švehla
Realita kolem šokujícího rozhodnutí arbitráže je složitější, než napovídají výroky politiků a hokejových činovníků
Komunisté si pro své sjezdy postavili obří varhany. Teď je čeká nový život v ostravské katedrále
Petr Horký
Příběh nástroje, který ukazuje nezlomnost tuzemské řemeslné tradice