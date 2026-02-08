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Když se bo(u)ří kultura
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Obálka vydání 46/2026
46/2026 • 9.–15. 11. 2026

Když se bo(u)ří kultura

Ministr Klempíř dokázal nemožné. Sjednotil uměleckou scénu

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Obálka vydání 45/2026
Už nechtějí mlčet a přihlížet
2.–8. 11. 2026
David Böhm, Jiří Franta, NOD Praha Autor: Matěj Stránský
Česká kultura se bo(u)ří!
Česká kultura se bo(u)ří!
Boj o Krkonoše: Motoristy dosazený ředitel KRNAP místo vize rozjel čistky
Boj o Krkonoše: Motoristy dosazený ředitel KRNAP místo vize rozjel čistky
The Atlantic: Naprosto odmítnutý Trump
The Atlantic: Naprosto odmítnutý Trump

Editorial

Kdy se věci začnou měnit

Erik Tabery

Pokud se podaří uhájit média, nesmí se stát, že se jako „vyvážení“ bude brát ponechání kultury napospas Klempířovi

Anketa

Co pro Česko může znamenat odchod Tesca?

Respekt

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Respekt

Komentář

Není to pouze strach o tajemný výdobytek zvaný nezávislost

Marek Švehla

Protesty proti vládě pohání nedůvěra, že to Babiš myslí s touto zemí dobře

Martin M. Šimečka: Tragická slepota Roberta Fica

Martin M. Šimečka, Denník N

Premiérovy geopolitické představy jsou v troskách, ale on si to odmítá přiznat

Co by našemu zaostávání řekli mimozemšťané

Martin Uhlíř

Evropská kosmonautika je závislá na Elonu Muskovi a nezdá se, že jí to vadí

Ta otázka se opět vrací: proč jsme promrhali miliardy z EU?

Eva Soukeníková

Odpověď je třeba hledat u Petra Fialy, a hlavně u Andreje Babiše

Téma

Česká kultura se bo(u)ří!

Jan H. Vitvar

Ministr Oto Klempíř dokázal nemožné. Sjednotil uměleckou scénu

Politika

Nesmí to skončit do doby, než si všichni uvědomí, že to myslíme vážně

František Trojan, Eva Soukeníková, Jan H. Vitvar, Kristýna Jelínková, Štěpánka Lukešová

Jak vypadala stávka pohledem veřejnoprávních médií, studentky, divadelníků a politiků

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Modrá tsunami proměnila Ameriku. Kongres přebírají demokraté

Dominika Perlínová

Trumpovi se jeho vládnutí na další dva roky komplikuje, zahraniční politika ale zůstává v jeho rukou

The Atlantic: Naprosto odmítnutý Trump

Jonathan Lemire, The Atlantic

Prezident řekl voličům, ať si představí, že na volebních lístcích je jeho jméno. Poslechli ho

Estonský premiér: Vůči Rusku se řídíme heslem „nebát se a být připraven“

Ondřej Kundra

S Kristenem Michalem o tom, jak zbavit Vladimira Putina kyslíku, na kterém fungují jeho válečnické touhy

Česko

Konec všemocného úředníka Mlsny? V cestě mu může stát prezident i bezpečnostní složky

Kristýna Jelínková, František Trojan

Šéfovi antimonopolního úřadu končí už za necelý měsíc mandát. Kabinet odmítá prozradit, jak bude postupovat

Společnost

Boj o Krkonoše: Motoristy dosazený ředitel KRNAP místo vize rozjel čistky

Petr Horký

Co se děje v nejstarším národním parku, jemuž ubývají peníze i zkušení lidé

Ruské hokejisty tady nechceme, shoduje se Česko. Ale jak to zařídit?

Marek Švehla

Realita kolem šokujícího rozhodnutí arbitráže je složitější, než napovídají výroky politiků a hokejových činovníků

Komunisté si pro své sjezdy postavili obří varhany. Teď je čeká nový život v ostravské katedrále

Petr Horký

Příběh nástroje, který ukazuje nezlomnost tuzemské řemeslné tradice

Ekonomika

Čeká nás energetická krize jako v roce 2022?

Filip Zelenka

Nervozita napříč Evropou roste

Kultura

Nejhloupější ze všech monster

Pavel Turek

Proč současnou popkulturu tolik fascinují zombie?

Literatura

Od Voltaira k Tarantinovi

Hana Ulmanová

Dát hlas těm, kteří museli mlčet

Moře mezi Masarykem a Klausem

Jan Lukavec

Kultura

ALBUM TÝDNE: Nikdo není horší než lidi, které znáte, říká kapela Ida the Young

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Vůně laminátu a povidel – Museum Kampa se vrací k tragickému příběhu sochařky Květy Kovářové

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

S Ajkou na cestách

Soňa Toufarová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper