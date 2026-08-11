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8. 11. 20265 minut

Není to pouze strach o tajemný výdobytek zvaný nezávislost

Protesty proti vládě pohání nedůvěra, že to Babiš myslí s touto zemí dobře

Marek Švehla
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Spousta účastníků probíhajících protestů proti vládě Andreje Babiše nezažila sametovou revoluci, ovšem její populární rys mají evidentně v krvi. V době, kdy v jiných evropských státech hoří na ulicích auta a svádějí se boje s policií, nasazují čeští demonstranti humor a večerníčkovské papírové čepice. Tímto neplánovaným návratem sametu by se ale neměl nechat nikdo zmást. Vedle něj jsou tu jasně formulované požadavky a odhodlání, které každý úspěšný protest potřebuje.  

Není to antibabišismus

Když se začala vládní koalice vedená Andrejem Babišem před rokem po vzoru jiných populistů šikovat k útoku na veřejnoprávní televizi a rozhlas, nebylo jisté, že se česká veřejnost postaví na odpor. Způsob financování je do značné míry technická záležitost, v rámci EU existují různé modely a změna náplně či fungování veřejnoprávních médií může být i užitečná. 

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Jenže stala se nečekaná věc. Kromě stávky zaměstnanců se postavili proti zdivočelé politické moci a její snaze podkopat jeden z pilířů polistopadové republiky především lidé, kteří vzhledem ke svému roku narození možná ještě nikdy nelistovali v televizním programu, aby se dozvěděli, co budou dělat večer. Jsou zvyklí na úplně jiná média a Babišova plánovaného řezu do programové nabídky staromódní televize a rozhlasu by si možná ani nevšimli.

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