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Kultura8. 11. 20262 minuty

VÝSTAVA TÝDNE: Vůně laminátu a povidel – Museum Kampa se vrací k tragickému příběhu sochařky Květy Kovářové

Jan H. Vitvar
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Jméno sochařky Květy Kovářové (1925–1966) dnes málokomu co řekne. Jedinou – navíc posmrtnou – samostatnou výstavu dosud měla v roce 1974 na Malé Skále, a ačkoli patřila do talentované generace autorek emancipujících se u nás po druhé světové válce, na scéně se prosadila jako víceméně okrajová tvůrkyně užitého umění, odkázaná na zakázkové realizace. Takovou bylo třeba v roce 1954 přenesení monumentálních návrhů Vladimíra Sychry na mozaiky v Síni Rudé armády v Národním památníku na Vítkově. „V osobní rovině byla vnímána přátelsky a vstřícně, ale pouze jako manželka jednoho z členů,“ charakterizuje postavení Kovářové její dcera Leonora, když v katalogu aktuální výstavy v Museu Kampa Za tvar figury vzpomíná na svou maminku provdanou za malíře Ladislava Karouška ze skupiny M 57.

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