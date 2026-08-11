Modrá tsunami proměnila Ameriku. Kongres přebírají demokraté
Trumpovi se jeho vládnutí na další dva roky komplikuje, zahraniční politika ale zůstává v jeho rukou
I největší demokratičtí optimisté očekávali dlouhý a napínavý souboj, sčítání hlasů do pozdních ranních hodin a přetahování o každé senátorské křeslo. Modrá tsunami, která zaplavila Spojené státy, však byla naprosto jednoznačná. Už pár hodin po uzavření prvních volebních místností bylo zřejmé, že demokraté po dvou letech vlády republikánského prezidenta Trumpa míří ke zcela drtivé výhře – a to v obou komorách Kongresu, tedy jak ve Sněmovně reprezentantů, tak i v Senátu.
V době uzávěrky časopisu měli demokraté jistých 54 křesel ze 100 v Senátu, stále ještě se sčítají hlasy na Aljašce a v Mississippi, kde to vypadá na velmi těsný souboj, který rozhodne pár desítek hlasů. Demokraté tak mohou získat až 56 křesel. Ve Sněmovně reprezentantů mají 253 křesel, čímž vysoce překročili potřebných 218 k rozhodovací většině. A o dalších 25 se v době uzávěrky tohoto textu ještě bojuje.
Demokraté tak sice nezískají dvoutřetinovou většinu, která je nutná k přehlasování prezidentského veta, mají ale největší počet mandátů od roku 2008, a pokud by šlo o čistě procentuální zisk, je to nejlepší výsledek za posledních několik desetiletí.
Kongres tak rozhodně bude do vlády Donalda Trumpa promlouvat mnohem více, než se tomu dělo v posledních dvou letech, kdy republikány ovládané obě komory v podstatě rezignovaly na svou kontrolní funkci a prezidentovu překračování ústavy jen tiše přihlížely. Trumpa bude jakýkoli boj s Kongresem najednou stát velké politické úsilí, na které s dosud poslušnými republikány nebyl zvyklý.
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