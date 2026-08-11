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Téma8. 11. 202614 minut

Česká kultura se bo(u)ří!

Ministr Oto Klempíř dokázal nemožné. Sjednotil uměleckou scénu

Jan H. Vitvar

Česko ve své porevoluční historii už mělo pár nepopulárních ministrů a ministryň kultury. Zatím se ale nestalo, aby se na jejich negativní roli shodli lidé napříč celou uměleckou scénou. A to dokonce včetně lidí z vedení státních příspěvkových organizací, které ministerstvu bezprostředně podléhají. Potkalo to až teď Otu Klempíře, nominovaného do Babišovy vlády za stranu Motoristé sobě.

„Vadí nám, že se v kultuře ničí fungující procesy, a vůbec nám to nedává smysl. Ministr se s námi o ničem nebaví, nikam nechodí, už vůbec nezastupuje kulturní obec a měl by odejít,“ vzkazuje rezolutně vrchnímu nadřízenému Martin Kukučka, polovina dua SKUTR, jež vede Činohru Národního divadla. Soubor je momentálně (stejně jako řada dalších státních, krajských, městských i soukromých divadel z celé republiky) ve stávkové pohotovosti. Národní divadlo Klempíře vyzývá k demisi a tenhle požadavek zopakovalo první listopadové úterý na mnohatisícové demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií na pražském Václavském náměstí.

Vůbec nám to nedává smysl. (Umělecký šéf Činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský s herci Taťjanou Medveckou a Igorem Orozovičem na pondělní demonstraci) Autor: Matěj Stránský
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Proti Klempířovi se demonstrovalo už na jaře. Před jeho úřadem na Malé Straně se tehdy zástupci české kultury sešli kvůli kritice seškrtaného rozpočtu a obavě, zda bude ministr naplňovat politiku nové vlády, jež se vymezila právě vůči Českému rozhlasu a České televizi. Jedním z prvních oficiálních Klempířových kroků po prosincovém nástupu do funkce navíc bylo okatě nadšené přivítání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která na Slovensku zavedla dosti drakonické autoritářské a cenzurní praktiky.

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