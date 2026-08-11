Česká kultura se bo(u)ří!
Ministr Oto Klempíř dokázal nemožné. Sjednotil uměleckou scénu
Česko ve své porevoluční historii už mělo pár nepopulárních ministrů a ministryň kultury. Zatím se ale nestalo, aby se na jejich negativní roli shodli lidé napříč celou uměleckou scénou. A to dokonce včetně lidí z vedení státních příspěvkových organizací, které ministerstvu bezprostředně podléhají. Potkalo to až teď Otu Klempíře, nominovaného do Babišovy vlády za stranu Motoristé sobě.
„Vadí nám, že se v kultuře ničí fungující procesy, a vůbec nám to nedává smysl. Ministr se s námi o ničem nebaví, nikam nechodí, už vůbec nezastupuje kulturní obec a měl by odejít,“ vzkazuje rezolutně vrchnímu nadřízenému Martin Kukučka, polovina dua SKUTR, jež vede Činohru Národního divadla. Soubor je momentálně (stejně jako řada dalších státních, krajských, městských i soukromých divadel z celé republiky) ve stávkové pohotovosti. Národní divadlo Klempíře vyzývá k demisi a tenhle požadavek zopakovalo první listopadové úterý na mnohatisícové demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií na pražském Václavském náměstí.
Proti Klempířovi se demonstrovalo už na jaře. Před jeho úřadem na Malé Straně se tehdy zástupci české kultury sešli kvůli kritice seškrtaného rozpočtu a obavě, zda bude ministr naplňovat politiku nové vlády, jež se vymezila právě vůči Českému rozhlasu a České televizi. Jedním z prvních oficiálních Klempířových kroků po prosincovém nástupu do funkce navíc bylo okatě nadšené přivítání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která na Slovensku zavedla dosti drakonické autoritářské a cenzurní praktiky.
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