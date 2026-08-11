Pět světových zpráv
Cena pro Melanii Trump
V okupované vesnici Olešky na jihu Ukrajiny v neděli skončilo pětidenní příměří, které dovolilo evakuovat přes 700 místních obyvatel včetně dětí a dopravit na místo humanitární pomoc. Právě za zprostředkování této operace a „přínos humanitární podpoře Ukrajiny“ ocenil prezident Volodymyr Zelenskyj Melanii Trump. Americká první dáma obdržela Řád kněžny Olgy, jedno z nejvyšších ocenění v zemi.
Malé balíčky do Evropy prodraží
Se začátkem listopadu vstoupil v platnost evropský zákon, který zřizuje celní manipulační poplatky ve výši dvou eur na balíčky přicházející mimo státy Evropské unie. Platí to pro objednávky s hodnotou nižší než 150 eur, například z čínských obchodů, jako jsou Temu či AliExpress. Navazuje tak na již zavedené dočasné clo ve výši tří eur na mimounijní e-shopy, které zasílají výrobky přímo zákazníkům. Pravidla mají zamezit tomu, aby se do EU příliš snadno dostávaly nebezpečné a nevyhovující výrobky.
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