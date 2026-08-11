Pět českých zpráv
Babiš ve Varšavě jednal s Tuskem i Nawrockým
Český premiér Andrej Babiš minulou středu zamířil do Varšavy na jednodenní jednání se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Po společné schůzce na tiskové konferenci sdělili, že spolupráce mezi zeměmi je výborná, stabilizující pro region, a vyzdvihli ekonomické otázky nebo znovuobnovení spolupráce V4. Na sociálních sítích Babiš označil návštěvu za „konkrétní, pragmatickou a úspěšnou“. V Polsku se premiér krátce setkal i s prezidentem Karolem Nawrockým.
Úmyslně neohrozil a nepoškodil ústavní zřízení, špionem ale je
Městský soud v Praze minulé úterý zprostil obvinění z trestného činu čínského špiona Jang I-minga. Stalo se tak po několika měsících, kdy byl ve vazbě s podezřením na neoprávněnou činnost pro cizí moc, které ale soud nepotvrdil, práci pro čínskou rozvědku však ano. Tento případ, který byl z velké části projednáván a veden v režimu utajení, byl prvním, který byl posuzován podle nového paragrafu trestního zákoníku, jejž zakotvila minulá vláda a následně vyjasnil Ústavní soud. Státní zástupce se na místě odvolal, kauzu bude znovu posuzovat Vrchní soud v Praze.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu