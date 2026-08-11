Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Mohutná blokující tlaková výše prodloužila už několik měsíců trvající suchý charakter počasí nad střední Evropou. V americké Santa Barbaře zemřel Josef Mašín. Organizovaná anonymní výhrůžka bombovým atentátem nutila celý týden k mimořádnému přerušení cesty letadla po celé Evropě a řada takto napadených letů dosedla k bezpečnostní kontrole na Letišti Václava Havla v Praze; prohlídky žádnou bombu neobjevily a případem se začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Rozvedl jsem se a vrátili mi zbraně, oznámil poslanec národně sociálního hnutí SPD a člen české pobočky ruského motorkářského gangu Noční vlci Jaroslav Foldyna poté, co mu policie vrátila jeho arzenál palných zbraní zabavených mu v létě při úředním vykázání z bytu; Foldyna, bývalý boxer proslavený svým fyzickým vyhrožováním politickým oponentům, že jim „dá jazyk“, je nadále vyšetřován pro podezření, že dlouhodobě napadal a týral teď už bývalou manželku a jejich děti. S ohledem na předpokládané zrychlení inflace příští rok zvýšila bankovní rada České národní banky základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. V řadě českých a moravských měst pokračovaly demonstrace občanů proti současné snaze Babišovy vlády zestátnit veřejnoprávní televizi a rozhlas a podřídit jejich financování politické moci; pracovníci obou médií vstoupili na protest proti ohrožení své nezávislosti do jednodenní stávky a stovky českých sportovců podepsaly dopis vyzývající Babiše a jeho vládu k zachování nezávislosti médií veřejné služby. Americká společnost vyjádřila vůli po změně, komentoval prezident Petr Pavel výsledek voleb do Kongresu USA, ve kterých demokraté zdrcujícím způsobem porazili Republikánskou stranu úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa. „Nebyl jsem na hlasovacím lístku. Kdybych byl, drtivě bychom vyhráli,“ napsal na své sociální síti po debaklu Trump, který těsně před volbami vyzval občany USA, ať hlasují, „jako kdybych byl na hlasovacím lístku já sám“. Padesát tři lidí zahynulo po bombovém útoku Rusů na humanitární centrum rozdělující potravinovou a zdravotní pomoc civilnímu obyvatelstvu v ukrajinském městě Komyšuvacha, informovala média. Sportovní arbitrážní soud rozhodl, že ruské hokejové týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů, což jim Mezinárodní federace ledního hokeje zakázala po celoplošném útoku Ruska proti Ukrajině v roce 2022; český hokejový svaz rozhodnutí odsoudil s tím, že pokud trvá brutální agrese Ruska proti Ukrajině, česká reprezentace s Rusy hrát hokej prostě nebude. Rusko odstoupilo od evropské úmluvy proti mučení. Koncepce v zásadě říká, že vláda úplně rezignovala na obranu, hodila ji za hlavu a řešení nechává až na další volební období – ať se tím pak zabývá někdo jiný, komentoval bývalý náčelník generálního štábu, dnes čerstvě zvolený senátor za opoziční STAN Karel Řehka nově schválenou vládní koncepci výstavby české armády, jejíž adekvátní financování Babišův kabinet přesunul až na rozpočet pro rok 2029, tedy na dobu po vypršení svého mandátu; jako nedostatečný plán, který nezajistí české plnění spojeneckých závazků a podrývá obranyschopnost Česka, kritizoval vládní dokument i nejvyšší velitel českých ozbrojených sil prezident Petr Pavel. Společnost OKD začala na Karvinsku zkušebně vyrábět elektřinu a teplo z důlního plynu. Noviny přinesly zprávu, že ve Slovinsku definitivně roztál triglavský ledovec.
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