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Kultura8. 11. 20262 minuty

ALBUM TÝDNE: Nikdo není horší než lidi, které znáte, říká kapela Ida the Young

Pavel Turek
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Přesně rok od vydání debutu Tell Me When You Pass The Sun, za nějž plzeňská pětice získala cenu Anděl v kategorii alternativa a cenu Apollo za album roku, přichází Ida the Young s novinkou nazvanou Seeing In Reverse. A přestože časová prodleva není dlouhá, stylový posun od věrně zaznamenaného indierockového písničkářství ke studiovým experimentům je tu markantní.

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