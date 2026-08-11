Kultura8. 11. 20262 minuty
ALBUM TÝDNE: Nikdo není horší než lidi, které znáte, říká kapela Ida the Young
Přesně rok od vydání debutu Tell Me When You Pass The Sun, za nějž plzeňská pětice získala cenu Anděl v kategorii alternativa a cenu Apollo za album roku, přichází Ida the Young s novinkou nazvanou Seeing In Reverse. A přestože časová prodleva není dlouhá, stylový posun od věrně zaznamenaného indierockového písničkářství ke studiovým experimentům je tu markantní.
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