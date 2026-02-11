Komunisté si pro své sjezdy postavili obří varhany. Teď je čeká nový život v ostravské katedrále
Příběh nástroje, který ukazuje nezlomnost tuzemské řemeslné tradice
Katedrála Božského Spasitele, největší kostel v Ostravě stojící v centru města, působí na pohled poněkud stroze a lehce melancholicky. Obzvláště v deštivé odpoledne na konci října, kdy je uvnitř liduprázdno, šero a úplné ticho. Na bílých stěnách stavby z konce 19. století chybějí barevné fresky, malby či zlaté ozdoby, jaké známe z honosnějších svatostánků v Praze, Brně nebo Olomouci. Prostý, neokázalý interiér do někdejšího průmyslového města docela zapadá. A o to více v něm vynikne hlasitý, monumentální zvuk, který náhle zazní do ticha.
Přichází z kůru v zadní části kostela, jejž zcela vyplňují masivní varhany. Nástroj s obřími píšťalami zasazenými do starobylých dřevěných skříní vypadá, jako by tu byl odjakživa, ve skutečnosti byl ale smontován teprve nedávno a stále se ještě dokončuje – varhanáři v tuto chvíli ladí zvuk, zbývá umístit poslední píšťaly a už za pár dní si ho bude moci přijít poslechnout kdokoli. „Už teď znějí skvěle a bude to ještě lepší. Před pár dny jsem si tu na ně večer zkoušel hrát a najednou bylo půl jedné v noci, tak mě to bavilo,“ usmívá se organolog Jiří Krátký, který má na vzniku nástroje enormní zásluhu a dohlíží tu na jeho dokončení.
Na důstojné varhany, jež by odpovídaly jeho velikosti, ostravský chrám čekal prakticky od svého vzniku a teď se konečně dočkal. Nástroj, který tu varhanáři právě dokončují, je podobně velký jako ten, jejž si nedávno ze Španělska pořídila pražská katedrála svatého Víta, píšťal má dokonce o něco více. „Přitom stál zlomek ceny,“ říká Krátký. Ostravské varhany možná nevypadají tak oslnivě jako ty pražské, ale skrývají v sobě mimořádný příběh.
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