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Respekt • Despekt1. 11. 2026

Respekt/despekt

Respekt
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Olda má úspěch

Veřejná sbírka 500 pro Oldu nahradila výpadek každoroční symbolické dotace, kterou letos odmítl ministr kultury Oto Klempíř udělit spolku Děkujem, že můžem! na organizaci oslav 17. listopadu. O úspěch sbírky se zasloužil i její název odkazující na krycí jméno Klempíře coby udavače StB a částku, kterou za udávání dostával.

despekt

Nejšpinavější Ústecko

Největšími průmyslovými znečišťovateli v Česku zůstávají uhelné elektrárny v pořadí  Počerady, Tušimice a Prunéřov. Nejvíce špinavých průmyslových provozů je přitom v Ústeckém kraji, následuje Moravskoslezský kraj a Pardubický kraj. Vyplývá to z žebříčku každoročně sestavovaného ekologickým spolkem Arnika.

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