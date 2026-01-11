Nedělejte si srandu z Klempíře
Situace je vážná, ale zároveň jsme svědky unikátního vzedmutí české společnosti
Určitě už jste zažili moment, kdy jste si říkali, že je něco vytvořené umělou inteligencí, ale byla to skutečnost. Mně se to stalo 28. října, kdy se na sítích objevil úryvek z projevu ministra kultury Oty Klempíře. Ten totiž pronesl následující myšlenku: „Když se řekne první republika, většině lidí se vybaví jméno Masaryk. Mně se ale vybaví ještě dvě jména – Jiří Voskovec a Jan Werich. Dva lidi, kteří si dělali srandu z těch, kteří jim vládli. Sami sebe pak považovali za největší a jediné mravokárce. Když se podívám na dnešní dobu, něco mi to připomíná.“
Těžko hledat druhého politika, který se neustále a nadšeně střílí do nohy. Voskovec a Werich skutečně kritizovali poměry, upozorňovali na korupci, rozhádanost demokratů, sociální nerovnost, ale hlavně doháněli k šílenství fašisty a nacisty. Riskovali doslova životy a válku pak museli prožít v exilu, odkud opět sloužili československé společnosti. Doba jim dala téměř ve všem za pravdu. Chtěl nám tedy Klempíř říct, že „dnešní doba“ mu připomíná nástup fašismu? Navíc tím vyzývá lidi z kultury, že pokud je nemá potkat zákaz a emigrace jako Wericha a Voskovce, musí svůj odpor ještě zesílit.
Svou argumentační „genialitu“ stvrdil druhý den, kdy ve sněmovně prohlásil, že pátečnímu hlasování o veřejnoprávních médiích říká „Velký pátek“. Poslanci z opozice mu správně připomněli, že ten odkazuje na ukřižování Ježíše Krista, tak jestli tím myslí ukřižování veřejnoprávních médií.
Vládní politici zmatkují a nelze se tomu divit. Dnes už legendární hlasování v čase 4.36 může přijít kabinet Andreje Babiše hodně draho. Spustilo se nebývale rychlé a široké propojování studentů, představitelů vysokých škol, kulturních institucí, divadel a obecně občanské společnosti. Opoziční politici působí jako polití živou vodou. Zdá se, že Babiš probudil oponenty, kteří v posledních měsících trochu ztráceli dech.
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