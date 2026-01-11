Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ochladilo se a na horách padal sníh. Přes Sněžku se přehnal vítr o síle orkánu. Tuzemská veřejnost si připomněla 108. výročí vzniku Československa a nejvyšší ústavní činitelé u příležitosti tohoto svátku položili věnce ke hrobu Neznámého vojína na pražském Vítkově. Zemřel Arnošt Kohut. Desítky tisíc lidí protestovaly na náměstích po celém Česku proti pokračující snaze vládní koalice vzít zdejší veřejnoprávní média občanům a podřídit je politické moci. Vezmu-li tento výrok třetího nejvyššího ústavního činitele České republiky vážně, pak se musím přiznat, že se chovám sprostě, neboť si jako daňový poplatník platím Okamuru a poslance jeho SPD, kteří plní všechna Okamurou popsaná kritéria, reagoval zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek na výrok předsedy sněmovny a šéfa vládního hnutí SPD Tomia Okamury, který správnost koaliční snahy zrušit občanské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas objasnil argumentem, že je „neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mé země a mého národa. To je opravdu, jak říkají Židé, chucpe.“ Nejméně 13 mrtvých a pět zraněných si vyžádal ruský dronový útok na civilní vlak čekající u peronu nádraží v ukrajinském Dnipru. Členské státy Evropské unie zahájily vyjednávání o nové půjčce v hodnotě přibližně 45 miliard eur na pokrytí finančních potřeb napadené Ukrajiny a podle diplomatických zdrojů dalo Česko ústy vyjednavačů Babišovy vlády okamžitě najevo, že se na této kolektivní pomoci – stejně jako před časem při jiné záchranné ukrajinské půjčce – opět spolu se Slovenskem nebude podílet. Jak může někdo vážně věřit tomu, že naši daňoví poplatníci budou ochotni poslat byť jen o jedno euro více na kohezní fondy zemím, které se odmítají podílet na obraně proti největší hrozbě pro naši společnou bezpečnost? citovala i zdejší média slova nejmenovaného německého diplomata shrnující rozpor v uvažování českých a slovenských představitelů, kteří při vyjednávání o rozpočtu požadují od ostatních zvýšit finanční podporu a solidaritu, ale sami ji neumějí projevit ani symbolicky. Ano, samozřejmě, potřebujeme víc peněz, odpověděl premiér Andrej Babiš na otázku britské televize Sky News „Souhlasil byste s opětovným vstupem Velké Británie do EU?“. V rámci festivalu Havel ALIVE! mělo v pátek v Jízdárně Pražského hradu premiéru nedávno objevené torzo hry Václava Havla Varování. Uplynulo 80 let od chvíle, kdy z nádraží v karlovarských Dvorech odvezl nákladní vlak poslední transport sudetských Němců vyhnaných svými českými sousedy po válce z vlasti, a organizace Paměť národa ohlásila, že na připomínku osudu všech dvou a půl milionu „odsunutých“ českých Němců bude v prostoru dvorského nádraží během listopadu natrvalo umístěna pamětní deska. Ministr kultury Oto Klempíř odebral státní podporu ve výši jednoho milionu korun organizátorům občanských oslav revoluce 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě a lidé v reakci na to vybrali devětkrát větší částku neformální iniciativou 500 pro Oldu, v jejímž rámci posílali do veřejné sbírky 500 korun jako připomínku částky, kterou Klempíř dostával před listopadem 1989 za své udávání kamarádů coby agent StB s krycím jménem Olda. Meteorologové oznámili, že chladnější počasí bude nejspíš pokračovat i na začátku listopadu.
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