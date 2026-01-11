ALBUM TÝDNE: Manic Street Preachers na The Holy Bible stále věří ve své nic
Hned dva milníky připomíná aktuální nahrávka The Holy Bible Live kapely Manic Street Preachers. Více než třicet let uplynulo od studiového alba The Holy Bible, které lze s přehledem považovat za jedno z nejtemnějších alb, jaká přinesla už tak na tísnivou hudbu bohatá devadesátá léta. A více než deset let tomu je od chvíle, kdy se Manic Street Preachers s touto deskou vypravili na krátké turné a odehráli ji poprvé v její celistvosti. Podle kapely to byl poslední okamžik, kdy cítili, že mají dostatek psychických i fyzických sil, aby jí dali, co potřebuje. Záznam z roku 2014 z londýnského sálu Roundhouse vychází právě v těchto dnech – a je až s podivem, jak aktuálně tyto písně komentující destrukci společenskou i osobní v roce 2026 zní.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu