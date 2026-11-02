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Astrounat Brázda
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Už nechtějí mlčet a přihlížet
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Obálka vydání 45/2026
45/2026 • 2.–8. 11. 2026

Už nechtějí mlčet a přihlížet

Vláda útokem na média a kulturu spustila nečekanou lavinu

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Obálka vydání 44/2026
Děti vlasti povstaly
26. 10. – 1. 11. 2026
Protest studentů ČVUT na podporu ČT a ČRO Autor: Matěj Stránský
Česká politika mezi ukřižováním a blitzkriegem
Česká politika mezi ukřižováním a blitzkriegem
Vyhráli volby a symbol Vučićova režimu rozřezali flexou. Teď musí rozebrat jeho systém
Vyhráli volby a symbol Vučićova režimu rozřezali flexou. Teď musí rozebrat jeho systém
Před dvěma lety si vybrali Trumpa, teď ho mají plné zuby
Před dvěma lety si vybrali Trumpa, teď ho mají plné zuby

Editorial

Nedělejte si srandu z Klempíře

Erik Tabery

Situace je vážná, ale zároveň jsme svědky unikátního vzedmutí české společnosti

Anketa

Co vás zaujalo na Ji.hlavě?

Respekt

(Ptali jsme se redaktorů a redaktorek Respektu)

ANKETA: Ovlivňuje vaše rozhodování, jakou profesi si v budoucnu vybrat, nástup AI, která mnohé obory nahrazuje?

Respekt

A museli jste už kvůli tomu „zahodit“ své sny či ambice?

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Vsadí si nespokojení Američané ještě jednou na Trumpa?

Dominika Perlínová

Demokratická strana má podle průzkumů velkou šanci dostat zdivočelého prezidenta pod svoji kontrolu

Pavel dělá dobře, že nefilozofuje. Našel si běžnější formu vyjadřování, kterou teď země potřebuje

Marek Švehla

Prezident vystihl ve svém projevu možná největší úkol současné politiky

Zpět do garáží

Jan H. Vitvar

Největší obava z izraelských voleb se nepotvrdila, vláda fašizujících radikálů končí

Marek Švehla

Hlasování v jediné blízkovýchodní demokracii nahrává vstřícným postojům v Evropě 

Řídit stát jako TikTok

Clara Zanga

Ve státní správě je více influencerů než dřív. A už neradí jen s komunikací

Znovu na Dlouhý pochod!

Olga Lomová

Voliči nejsou rozděleni na dva tábory. Jen nevědí, komu dát svůj hlas

Fareed Zakaria

Stále jde v politice o to nabídnout program, který lidi osloví

Téma

Česká politika mezi ukřižováním a blitzkriegem

Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková

Poslanecký „Velký pátek“ připravil vládu o poslance a spustil nečekané pohyby na politické scéně i ve společnosti

Teď je to televize a příště to budou třeba vysoké školy

František Trojan, Eva Soukeníková

Proč do ulic vyrazili už i laboranti z VŠCHT a technici z ČVUT a shodnou se s divadelníky na radikalitě?

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Před dvěma lety si vybrali Trumpa, teď ho mají plné zuby

Dominika Perlínová

Reportáž z místa, které může rozhodnout o dalším směřování Ameriky. Malý okrsek v Pensylvánii napovídá, jak dopadnou zámořské volby

Vyhráli volby a symbol Vučićova režimu rozřezali flexou. Teď musí rozebrat jeho systém

Magdaléna Fajtová

Srbské studentské hnutí po bujarých oslavách čeká velký a složitý úklid

Česko

Věří ve spiknutí úředníků, útočí na evropské spojence. Jak se chová Babiš mimo kamery

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Na uzavřených jednáních, ale i vůči veřejnosti volí český premiér stále tvrdší slovník

Tělo mi hořelo, šílené bolesti hlavy, dočasně poškozený zrak. Přežila jsem díky neznámému dárci z Česka

Ondřej Kundra

Respekt na kole doprovodil Francouzku, která po 3000 kilometrech dorazila poděkovat za záchranu života

Společnost

Lea Ypi: Kapitalismus může prohrát. Není pravda, že tu musí být navždy

Jindřiška Bláhová

S albánsko-britskou politoložkou a spisovatelkou o odolávání politické manipulaci, protestech, hledání pravdy o „fašistické“ babičce i rozdílu mezi optimismem a nadějí

Nebudeme hlídat vnoučata, bojujeme za klima

Silvie Lauder

Švýcarské klimaseniorky přivezly naději, že i v penzi lze změnit svět

Bez podpory na maturitu zapomeň

Markéta Plíhalová

Pokud dostanou děti s handicapem podporu, zvládnou střední i vysokou školu. Tím, co jim pomáhá pokračovat dál, je inkluze. A nic na tom nemění fakt, že v Česku nefunguje dokonale

Politika

Proč „nikdo“ nechce vládnout s Prahou sobě?

Filip Zelenka

Původně lokální projekt naráží při cestě k moci na radnicích v metropoli na frontální odpor ostatních stran

Rozhovor

Bára Basiková: Možná nejsem úplně tak marná

Kateřina Mázdrová

Se známou zpěvačkou o deníku psaném kamerou, divácích, kteří pláčou v kině, hymně na Václaváku a o tom, zda umělci mají držet hubu 

Kultura

Uvidět všechno, přesto nevěřit ničemu. Jak se vykouzlí filmová senzace

Jindřiška Bláhová

ALBUM TÝDNE: Manic Street Preachers na The Holy Bible stále věří ve své nic

Pavel Turek

Seriál týdne: Špionážní seriál Slow Horses zrychlil tempo i emoce a doběhl na rozcestí

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Svět viděný skrz prsty stočené do dalekohledu – Ester Knapová zve na Výlet do dětství

Jan H. Vitvar

Hudba

David Tibet: Pestré barvy apokalypsy, odvrácená strana Anglie a neschopnost dospět

Miloš Hroch

Galerie DOX po retrospektivě Davida Lynche vystavuje dílo dalšího výtvarníka, který se vymyká uměleckým škatulkám

Literatura

Privilegované stáří

Josef Chuchma

Zkáza na dohled od Sněžky

Jan H. Vitvar

Utěsnit velké dějiny

Petr A. Bílek

Jeden den v životě

„C’est la France!“

Klára Martinková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper