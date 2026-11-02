Už nechtějí mlčet a přihlížet
Vláda útokem na média a kulturu spustila nečekanou lavinu
Editorial
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Komentář
Vsadí si nespokojení Američané ještě jednou na Trumpa?
Dominika Perlínová
Demokratická strana má podle průzkumů velkou šanci dostat zdivočelého prezidenta pod svoji kontrolu
Pavel dělá dobře, že nefilozofuje. Našel si běžnější formu vyjadřování, kterou teď země potřebuje
Marek Švehla
Prezident vystihl ve svém projevu možná největší úkol současné politiky
Zpět do garáží
Jan H. Vitvar
Největší obava z izraelských voleb se nepotvrdila, vláda fašizujících radikálů končí
Marek Švehla
Hlasování v jediné blízkovýchodní demokracii nahrává vstřícným postojům v Evropě
Řídit stát jako TikTok
Clara Zanga
Ve státní správě je více influencerů než dřív. A už neradí jen s komunikací
Znovu na Dlouhý pochod!
Olga Lomová
Voliči nejsou rozděleni na dva tábory. Jen nevědí, komu dát svůj hlas
Fareed Zakaria
Stále jde v politice o to nabídnout program, který lidi osloví
Téma
Česká politika mezi ukřižováním a blitzkriegem
Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková
Poslanecký „Velký pátek“ připravil vládu o poslance a spustil nečekané pohyby na politické scéně i ve společnosti
Teď je to televize a příště to budou třeba vysoké školy
František Trojan, Eva Soukeníková
Proč do ulic vyrazili už i laboranti z VŠCHT a technici z ČVUT a shodnou se s divadelníky na radikalitě?
Zahraničí
Před dvěma lety si vybrali Trumpa, teď ho mají plné zuby
Dominika Perlínová
Reportáž z místa, které může rozhodnout o dalším směřování Ameriky. Malý okrsek v Pensylvánii napovídá, jak dopadnou zámořské volby
Vyhráli volby a symbol Vučićova režimu rozřezali flexou. Teď musí rozebrat jeho systém
Magdaléna Fajtová
Srbské studentské hnutí po bujarých oslavách čeká velký a složitý úklid
Česko
Věří ve spiknutí úředníků, útočí na evropské spojence. Jak se chová Babiš mimo kamery
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
Na uzavřených jednáních, ale i vůči veřejnosti volí český premiér stále tvrdší slovník
Tělo mi hořelo, šílené bolesti hlavy, dočasně poškozený zrak. Přežila jsem díky neznámému dárci z Česka
Ondřej Kundra
Respekt na kole doprovodil Francouzku, která po 3000 kilometrech dorazila poděkovat za záchranu života
Společnost
Lea Ypi: Kapitalismus může prohrát. Není pravda, že tu musí být navždy
Jindřiška Bláhová
S albánsko-britskou politoložkou a spisovatelkou o odolávání politické manipulaci, protestech, hledání pravdy o „fašistické“ babičce i rozdílu mezi optimismem a nadějí
Nebudeme hlídat vnoučata, bojujeme za klima
Silvie Lauder
Švýcarské klimaseniorky přivezly naději, že i v penzi lze změnit svět
Bez podpory na maturitu zapomeň
Markéta Plíhalová
Pokud dostanou děti s handicapem podporu, zvládnou střední i vysokou školu. Tím, co jim pomáhá pokračovat dál, je inkluze. A nic na tom nemění fakt, že v Česku nefunguje dokonale