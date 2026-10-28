Vyhráli volby a symbol Vučićova režimu rozřezali flexou. Teď musí rozebrat jeho systém
Srbské studentské hnutí po bujarých oslavách čeká velký a složitý úklid
Záběry ze srbských měst, v nichž voliči studentského hnutí bujaře oslavují porážku politického dinosaura Aleksandara Vučiće, právě obletěly celý svět. Živelné manifestace, zpěv i tanec tradičního srbského kola byly zahraničnímu publiku zřejmě poměrně srozumitelné. Málokdo za hranicemi regionu ale porozuměl tomu, proč se na některých videích objevují lidé s úhlovými bruskami, kteří za obrovského veselí přeřezávají kovové zátarasy, či co je tak legračního na ničení velkých bílých stanů a proč demonstranti kamsi odnášejí různorodé židle.
Šlo o „osvobození“ Pionýrského parku. V centru Bělehradu, přímo před sídlem srbského parlamentu, totiž v polovině loňského roku vzniklo stanové městečko podporovatelů Aleksandara Vučiće a jeho strany. Na místě nikdo „nebydlel“ – lidé tam pouze pravidelně přicházeli a v teplých dnech společně sledovali sportovní přenosy nebo program provládních médií. Rok a půl skrze silnici před parlamentem – která je klíčovou tepnou centra města – neprojížděla auta ani autobusy. A kvůli městečku se před parlamentem taky oficiálně nesmělo protestovat. Studentské hnutí, které proti Vučićově režimu protestovat chtělo – a taky to dělalo – v „Ćacilendu“, jak se městečko posměšně nazývalo, spatřovalo symbol všeho, co je podle nich se srbským politickým systémem špatně.
Termín „ćaci“ vznikl loni v lednu: někdo na gymnázium v Novém Sadu tehdy nasprejoval červený nápis „ćaci u školu“, tedy „žáci do školy“ – a udělal v prvním slově banální chybu, která se postupně vžila jako zesměšňující označení odpůrců protestů. Ćacilend tedy padl – pomocí brusek a taky ohně. A spolu s ním symbolicky i dosavadní, čtrnáctileté vládnutí Aleksandara Vučiće a jeho strany. On sám porážku ve volbách uznal ještě před zveřejněním oficiálních výsledků. V proslovu mimo jiné zopakoval, že za hnutím, které ho sesadilo, podle něj stojí zahraniční aktéři (důkazy pro to ale nikdy nepředložil), a odjel domů potěšit se společností svých čtyř štěňat – o čemž referoval na svém Instagramu.
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