Poslanec David Pražák, který vystoupil z ANO: Některé kroky vlády už jsem doma vysvětlovat nechtěl
Za jeho koncem v hnutí stojí kromě nesouhlasu s celostátní politikou také skládání koalice v Semilech, kde chce starostovat
Víkendové dění ve Sněmovně o rušení koncesionářských poplatků má své dozvuky napříč Českem. Stávkovou pohotovost vyhlašují umělci, studenti i sama média veřejné služby. Po republice probíhají protesty za stopku tohoto procesu či za odvolání ministra kultury.
Dopady už se ale projevily i v samotné dolní komoře Parlamentu. Vládní většina 108 hlasů se v úterý večer ztenčila o jeden hlas - semilského poslance ANO a komunálního politika Davida Pražáka.
„Po jedenácti letech jsem se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO,“ napsal s tím, že nadále bude ve sněmovně jako nezařazený. „Na Semilech nám záleží. Nechceme, aby se celostátní politické dění promítalo do práce pro naše město a jeho občany,“ dodal závěrem.
Pražák Respektu v úterý večer zvedl telefon. „Celkově to ve mně dozrálo. Páteční jednání bylo vyústění delší úvahy. Nešlo o…
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