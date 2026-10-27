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Česko27. 10. 20263 minuty

Poslanec David Pražák, který vystoupil z ANO: Některé kroky vlády už jsem doma vysvětlovat nechtěl

Za jeho koncem v hnutí stojí kromě nesouhlasu s celostátní politikou také skládání koalice v Semilech, kde chce starostovat

František Trojan
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Kristýna Jelínková
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Filip Zelenka
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Eva Soukeníková
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Víkendové dění ve Sněmovně o rušení koncesionářských poplatků má své dozvuky napříč Českem. Stávkovou pohotovost vyhlašují umělci, studenti i sama média veřejné služby. Po republice probíhají protesty za stopku tohoto procesu či za odvolání ministra kultury.

Dopady už se ale projevily i v samotné dolní komoře Parlamentu. Vládní většina 108 hlasů se v úterý večer ztenčila o jeden hlas - semilského poslance ANO a komunálního politika Davida Pražáka.

„Po jedenácti letech jsem se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO,“ napsal s tím, že nadále bude ve sněmovně jako nezařazený. „Na Semilech nám záleží. Nechceme, aby se celostátní politické dění promítalo do práce pro naše město a jeho občany,“ dodal závěrem.

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Pražák Respektu v úterý večer zvedl telefon. „Celkově to ve mně dozrálo. Páteční jednání bylo vyústění delší úvahy. Nešlo o…

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