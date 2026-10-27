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27. 10. 20265 minut

Řídit stát jako TikTok

Ve státní správě je více influencerů než dřív. A už neradí jen s komunikací

Clara Zanga
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Adam Šejna a František Kubásek na ministerstvu životního prostředí, Jakub Jíra v Radě Českého rozhlasu a Daniel Black v Radě vlády pro lidská práva. V poslední době do státní správy a veřejných institucí proniklo hned několik influencerů. Samo o sobě by se nejednalo o nic zvláštního. Sílící nástup lidí vlivných na sociálních sítích jsme sledovali i v minulém volebním období - jak u stran současné opozice, tak u hnutí ANO. Problém je, že výše jmenovaní pro své nově nabyté posty nemají žádnou erudici. Zdá se, že jejich hlavní kvalifikací je ideové spříznění se současnou vládou. 

Adam Šejna jako čerstvý maturant nastoupil na ministerstvo životního prostředí coby referent sociálních sítí, jak začátkem června informoval Deník N. Dostal výjimku z požadavku vysokoškolského vzdělání, které nemá, stejně jako relevantní pracovní zkušenost. Na sociálních sítích provozuje projekt Restart Česko, který prezentuje jako „pravicovou organizaci za tradiční rodinu a bezpečnou Evropu“. 

Naposledy na svém Facebooku publikoval video z demonstrace proti převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, kde se ptal protestujících, „v čem vidí to ohrožení pro demokracii“. Na svém YouTube kanálu zase před dvěma týdny zveřejnil video, v němž reaguje na „woke blbosti“, kde rozebírá náhodně sesbíraná videa ze sociálních sítí, která podle něj reprezentují progresivní myšlení. 

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František Kubásek působí v oddělení rozpočtu téhož ministerstva. Je bývalý řidič a provozuje web a účty na sociálních sítích s názvem Incorrect, spřízněné se Save Europe Act, mezinárodní krajně pravicovou iniciativou, jež prosazuje remigraci přistěhovalců a omezení migrace do Evropy. Kubásek nedávno komentoval například protesty ve Francii – na příkladu videa, u něhož nelze ověřit původ ani to, co se na něm skutečně odehrává. Vysvětluje, že ve Francii prý už vládne chalífát, protože rabující demonstranti se po domluvě vyhnuli obchodu provozovanému muslimem. 

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