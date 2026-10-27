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Zahraničí27. 10. 20268 minut

Izrael dnes rozhoduje o tom, jakým státem chce být. Přiblíží se neliberální demokracii orbánovského typu?

Dnešní volby nejsou o řešení izraelsko-palestinského konfliktu: hlavní soupeři nenabízejí zásadně odlišné představy o budoucím soužití s Palestinci

Irena Kalhousová
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Izraelce čekají 27. října první parlamentní volby od 7. října 2023. Od „černého šabatu“, kdy palestinští teroristé vedení Hamásem pronikli z Gazy do Izraele, zabili přibližně 1200 lidí a dalších 251 unesli. Voliči poprvé dostanou možnost vystavit vládě účet za největší bezpečnostní katastrofu v dějinách země i za tři roky, které následovaly. Rozhodovat však budou také o tom, jakým státem má Izrael být.

Existenční volby

O přelomových či existenčních volbách dnes slýcháme v mnoha demokraciích. V Izraeli ale takové označení nemusí být nadsázkou. Téměř čtyři roky vlády Benjamina Netanjahua a jeho krajně pravicových a ultraortodoxních partnerů prohloubily spor o samotná pravidla vládnutí. Na pozadí války v Gaze a bojů na jiných frontách Izrael řešil další zásadní otázky: Znamená vítězství ve volbách právo podřídit si instituce, především soudy, které mají vládu kontrolovat? A lze zachovat demokratický charakter státu, pokud jeho představitelé nezávislou kontrolu soustavně vydávají za překážku vůle lidu? Podobné otázky si kladou také mnohé evropské země či Spojené státy. V Izraeli však vláda prosazovala řadu změn v době, kdy se pozornost veřejnosti soustředila na válku a osud rukojmích.

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Koalice začala měnit poměr sil mezi vládou a soudy už před válkou. Proti její justiční reformě tehdy měsíce demonstrovaly statisíce lidí. Některé změny se podařilo zastavit: zákon omezující soudní přezkum rozhodnutí vlády a ministrů z hlediska krajní nepřiměřenosti Nejvyšší soud zrušil. Jiné však prošly. Změna výběru soudců, která posiluje politický vliv a oslabuje postavení právnických profesí, má začít platit s příštím Knesetem. Další schválený zákon od ledna 2027 oslabí závaznost stanovisek generální prokurátorky a její kontrolu nad právním zastupováním vlády. Podobný zápas se vede o média. Pod heslem větší konkurence vláda prosazuje změny regulace vysílání, které by zvýšily politický vliv na fungování zpravodajství, včetně soukromých televizí.

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