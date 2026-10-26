Ján Markoš: Co je cennější: jistoty pro všechny, nebo šance, že budete mezi vyvolenými?
Kdybychom měli možnost nastavit do budoucna spravedlivá pravidla pro společnost, některým by nepřekáželo tak neučinit a doufat, že ve vesmírném kasinu zrovna oni budou mít štěstí
Když se mají dva lidé podělit o koláč nebo o jablko, existuje dobrý a snadný způsob, jak to udělat spravedlivě. Zná ho snad každý rodič.
První člověk rozdělí pamlsek na dvě části. Druhý si pak vybere, kterou část si vezme. Jelikož ten, kdo dělí, neví, která polovina mu připadne, stará se samozřejmě o to, aby byly obě alespoň přibližně stejně velké.
Podobný princip ilustruje myšlenkový experiment amerického filozofa Johna Rawlse, nazvaný „závoj nevědomosti“. Rawls nás zve, abychom si představili, že všichni spolu sedíme za obrovským kosmickým stolem a dohadujeme se o tom, jak nastavíme pravidla budoucí společnosti.
Trik je však v tom, že nevíme, jakou roli v dané společnosti bude kdo zastávat. Nevíme, jestli budeme muži, nebo ženami, Slováky, Maďary či Romy, zda budeme staří, nebo mladí, bohatí, nebo chudí… Nevíme nic.
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